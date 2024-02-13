Повернення Ліги чемпіонів 13 лютого: повний розклад матчів вівторка

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок двома матчами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Плей-офф Ліги чемпіонів розпочнеться двома матчами. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 22:00 за київським часом.
У столиці Данії місцевий "Копенгаген" прийме англійський "Манчестер Сіті". Господарі несподівано пробилися в 1/8 фіналу, залишивши позаду колись грізний "Манчестер Юнайтед". Натомість "містяни" – чинний переможець турніру.
Паралельно відбудеться поєдинок у Лейпцизі. Тамтешній РБ під керівництвом Марко Розе протистоятиме вічному фавориту Ліги чемпіонів – мадридському "Реалу". У складі "вершкових" слід очікувати на появу в основі українця Андрія Луніна.
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".
Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Марселя" перед поверненням єврокубків.
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