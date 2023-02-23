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Без повернення Криму не буде миру, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського ВВС.

За словами президента, допоки Україна не поверне собі Крим - для всього світу не буде миру.

"Я вважаю, що ні. Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу", - сказав Зеленський журналісту.

Він також зауважив, що для припинення війни необхідно на світовому рівні підтримувати суверенітет й територіальну цілісність кожної країни.

"Це означає: якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні... необхідно підтримувати все це, суверенітет й територіальну цілісність кожної країни. Тому, будь ласка, ви (росіяни - ред.) повинні повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з Росією, з 1991 року", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна цілком спроможна звільнити Кримський півострів раніше, аніж Донецьк і Луганськ.

Нагадаємо, екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше.

Також американський генерал назвав Крим ключем до перемоги України у війні.

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