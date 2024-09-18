Повернення комісії та нова вартість смс-повідомлень: що відомо про зміни в "Ощадбанку"

З 1 жовтня вартість смс-повідомлень, які отримують клієнти від банку, змінюється. Тепер для власників зарплатних, пенсійних та соціальних карт вона становитиме 15 гривень. У тих, хто має кредитні та приватні карточки "Ощадбанку" - 25 гривень.

Також відомо, що з 1 жовтня з банківських карток безкоштовно можна зняти 3000 гривень.

Повідомляється, що Push-повідомлення залишаться безкоштовними.

Окрім цього, у банку зазначили, що комісія за зняття готівки в банкоматах тепер буде складати 0,9% або мінімум 5 гривень.

"Ощадбанк"

Він є одним із найбільших державних банків України та був заснований ще у 1991 році. Банк надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи депозити, кредити, розрахункові послуги, обслуговування підприємств та карткові продукти.

З 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, "Ощадбанк" адаптував свою роботу до нових умов. Він запровадив спеціальні програми підтримки для населення, зокрема кредитні канікули та спрощені процедури для переселенців. Також активно працював над забезпеченням стабільного доступу до послуг у зоні бойових дій і тимчасово окупованих територіях.