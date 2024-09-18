Возвращение комиссии и новая стоимость смс-сообщений: что известно об изменениях в "Ощадбанке"

С 1 октября для клиентов "Сбербанка" вступят в силу изменения, касающиеся стоимости смс-сообщений и комиссии за снятие наличных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Ощадбанка".
С 1 октября стоимость смс-сообщений, получаемых клиентами от банка, меняется. Теперь для владельцев зарплатных, пенсионных и социальных карт она составит 15 гривен . У тех, кто имеет кредитные и частные карточки "Ощадбанка" – 25 гривен .
Также известно, что с 1 октября с банковских карт бесплатно можно снять 3000 гривен .
Сообщается, что Push-сообщения останутся бесплатными.
Кроме этого, в банке отметили, что комиссия за снятие наличных денег в банкоматах теперь будет составлять 0,9% или минимум 5 гривен.
Он является одним из крупнейших государственных банков Украины и был основан еще в 1991 году. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая депозиты, кредиты, расчетные услуги, обслуживание предприятий и карточные продукты.
С 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины, "Ощадбанк" адаптировал свою работу к новым условиям. Он ввел специальные программы поддержки для населения, в частности, кредитные каникулы и упрощенные процедуры для переселенцев. Также активно работал над обеспечением стабильного доступа к услугам в зоне боевых действий и временно оккупированных территориях.
Ранее мы сообщали, что "Сбербанк" запустил новую важную функцию для предпринимателей и бизнесменов – QR-оплату. Таким образом, предприниматели теперь могут принимать платежи быстро и безопасно через размещение QR-кода в своих цифровых материалах.
Чтобы узнать лимиты на снятие наличных денег в разных украинских банках - читайте материал РБК-Украина.
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