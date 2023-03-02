Вернет людей на Луну. NASA заканчивает собирать ракету SLS (фото)

Американское космическое агентство NASA успешно заканчивает строить свою мощнейшую в истории ракету, чтобы снова отправить астронавтов на поверхность Луны спустя более 50 лет после последней высадки на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора NASA Билла Нельсона в Twitter.

"Пока мы готовимся к миссии Artemis II, наши команды завершают создание ракеты NASA SLS, которая впервые за более чем 50 лет доставит астронавтов на Луну", - написал он.