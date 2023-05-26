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Повені в Італії завдали збитків на понад 7 мільярдів доларів

Фото: повені в Італії завдали збитків на понад 7 мільярдів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Масштабні повені на півночі Італії завдали збитків на суму понад 7 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Уряд Італії виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повеней в регіоні Емілія-Романья і реконструкцію північного регіону.

"Точної оцінки поки немає, але збиток становитиме понад сім мільярдів. Два мільярди, надані урядом є важливими і були спрямовані в основному на бізнес. Але загальний рахунок буде набагато вищим", - сказала заступник губернатора з питань цивільного захисту Ірен Пріоло.

Вона додала, що пошкодження цивільної інфраструктури є безпрецедентними.

Повінь в Італії

Внаслідок злив в Емілія-Романья, які спричинили повені та зсуви ґрунту були евакуйовані тисячі осіб. Дев'ятеро людей загинули.

Повінь торкнулася 37 міст і селищ, було зареєстровано близько 120 зсувів грунту. Недалеко від міста Болонья впав міст.

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Італія