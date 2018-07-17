Поведінка Крисіна свідчить про спробу зірвати процес, - прокурор

У справі Чемеса та Крисіна залишилось зачитати 6 сторінок обвинувального акту

Поведінка Юрія Крисіна свідчить про спробу зірвати процес. Про це у коментарі журналістам повідомив прокурор по справі Олексій Донський, передає кореспондент РБК-Україна.

Прокурор повідомив, що у справі Чемеса та Юрія Крисіна залишилось зачитати 6 сторінок обвинувального акту, після чого послідує стадія допиту свідків.

"Залишилось зачитати 6 сторінок обвинувального акту. Поведінка Крисіна свідчить про спробу зірвати процес. Ми будемо заявляти свідків до 20 чоловік. Якщо виходити з реєстру, то там у нас значно більше свідків", - сказав прокурор.

Нагадаэмо, 16 липня Дарницький районний суд продовжив термін тримання під вартою Юрію Крисіну. Наступне засідання відбудеться 20 липня об 11:30.

9 липня у Дарницькому суді Києва суддя Тетяна Щасна не задовольнила відвід судді Леонтюк у справі Юрія Крисіна.