Поваленные деревья и подтопленные улицы: Львов накрыли гроза и сильный ветер

Сегодня утром Львов накрыли гроза и сильный ветер, в результате непогода повалила десятки деревьев. Также были подтоплены несколько улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Львова.

Сообщается, что непогода повалила 27 деревьев - 9 по городу и 18 в парках. Кроме того, с деревьев обрывало большие ветки, одна из них задела автомобиль. В Железнодорожном районе также было временное подтопление на ул. Ряшевская-Городецкая.

Кроме того, по данным "Львовоблэнерго", на утро в результате непогоды были полностью обесточены более 120 населенных пунктов во Львовской области и еще 68 частично. В течение дня снова ожидаются грозы, местами значительные дожди и град, порывы ветра 17-22 м/с.