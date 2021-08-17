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Повалені дерева та підтоплені вулиці: Львів накрили гроза та сильний вітер

Автор: РБК-Україна

Сьогодні вранці Львів накрили гроза і сильний вітер, в результаті негода повалила десятки дерев. Також були підтоплені кілька вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Львова.

Повідомляється, що негода повалила 27 дерев - 9 по місту і 18 в парках. Крім того, з дерев обривало великі гілки, одна з них зачепила автомобіль. У Залізничному районі також було тимчасове підтоплення на вул. Ряшівська-Городоцька.

Крім того, за даними "Львівобленерго", на ранок в результаті негоди були повністю знеструмлені понад 120 населених пунктів у Львівській області і ще 68 частково. Протягом дня знову очікуються грози, місцями значні дощі та град, пориви вітру 17-22 м/с.

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