Пов'язаний із Кремлем російський бізнесмен постане перед судом США

У федеральному суді Бостона 30 січня має розпочатися відбір присяжних у справі 42-річного Клюшина, який до свого арешту у Швейцарії 2021 року володів московською компанією інформаційних технологій, пов'язаною з російським урядом.

Тритижневий судовий процес відбувається під час погіршення американо-російських відносин після торішнього вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. І хоча справа проти Клюшина, який не визнав себе винним, була порушена ще до війни, його зв'язки з Кремлем давно цікавлять влада США.

Прокуратура стверджує, що компанія Клюшина, М-13, не лише працювала на адміністрацію Путіна, а й найняла колишнього офіцера російської військової розвідки, який розшукує уряд США за його передбачувану причетність до хакерських схем, спрямованих на втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

Влада США заявляє, що хакер Іван Єрмаков, працюючи на Клюшина, допоміг проникнути в мережі двох фірм, які допомагають компаніям, що публічно торгуються, подавати звіти до органів регулювання цінних паперів, щоб отримувати ще не опубліковані фінансові звіти.

Використовуючи ці вкрадені звіти про доходи, Клюшин, Єрмаков та ще троє з 2018 по 2020 рік домовилися про купівлю та продаж акцій кількох компаній, включаючи IBM Corp, Snap Inc та Tesla Inc. За словами прокурорів, це дозволило їм заробити щонайменше 89 млн доларів.

Клюшин утримувався під вартою без застави з моменту його екстрадиції зі Швейцарії, а суддя послався на його багатство та активи, включаючи яхту вартістю майже 4 млн доларів, купівлю якої, за словами прокурорів, він обговорював у той же час, коли розгорталася торгова схема.