Потяги "Укрзалізниці" затримуються до 11 години: список рейсів

Затримки сягають 11 годин

Станом на 22 вересня 10:22 максимальна затримка поїздів складає 11 годин. Інформація розраховується автоматично, тому час прибуття може змінюватись.

Найбільше запізнення зафіксовано біля поїздів №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород. Обидва рейси затримуються на 11 годину.

Ще кілька поїздів відстають від графіка на 7-10 годин. Зокрема, поїзд №127/128 Дніпро-Головний – Львів слідує із затримкою о 10 годині. Рейси №285/286 Дніпро-Головний – Львів та №41/42 Дніпро-Головний – Трускавець затримуються на 9 годин 10 хвилин.

Які потяги спізнюються

Затримки також зафіксовано біля поїздів №261/262 Дніпро-Головний – Чернівці та №61/62 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ. Вони відстають від графіка на 7 годин 10 хвилин. Потяг №85/86 Дніпро-Головний – Львів затримується на 7 годину.

На 6 годину спізнюється поїзд №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас. Ще на кілька годин затримуються рейси з Ужгорода, Кременчука, Кропивницького, Харкова, Одеси та інших міст.

Зокрема, поїзд №7/8 Харків – Одеса слідує із затримкою о 5 годині 40 хвилин. Рейси №53/54 Одеса – Дніпро та №253/254 Одеса – Кривий Ріг затримуються на 4 години 50 хвилин.

За даними "Укрзалізниці", частина поїздів також відстає від графіка на дві-три години. Прогноз часу прибуття може коригуватись у міру руху складів.