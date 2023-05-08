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Потяг з Відня затримується на 6 годин. В УЗ назвали причину

Фото: потяг з Відня до Києва затримується на 6 годин через аварію в Угорщині 8 травня (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнюються на 6 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 09.05.2023 (замість 08.05.2023 о 19:30) у складі поїзда №750", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.

"Просимо враховувати це при плануванні пересадок і вильотів з будапештського аеропорту. "Укрзалізниця" зробить усе для максимально зручного стикування по території України, в разі внутрішніх пересадок просимо заздалегідь повідомляти бригаду поїзда або нашу гарячу лінію - 08005031112", - додали у компанії.

В УЗ розповіли, що у неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день. Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" наступного місяця планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, з 24 квітня "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень. Він дозволить зручніше повертатися з Австрії та Угорщини до України.

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Укрзалізниця