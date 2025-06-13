Іран повернеться до ядерної програми за 2–3 роки, якщо його не зупинити: бліц із політологом

Як можуть розвиватися події після удару Ізраїлю по Ірану, що заважає іранському керівництву негайно атакувати Ізраїль у відповідь і як події на Близькому Сході можуть вплинути на російсько-українську війну – в інтерв'ю РБК-Україна розповів професор Університету Бар-Ілан (Ізраїль) Зеєв Ханін.

Про що між собою домовилися Трамп і Нетаньяху?

Які є три сценарії подій у конфлікті Ізраїлю та Ірану?

Чи зможе Іран відкрити другий і третій фронт?

У чому інтерес Росії в конфлікті на Близькому Сході?

Ізраїль завдав масованих ударів по ядерних і військових об'єктах на території Ірану, а також знищив частину вищого військового керівництва країни. Головна мета операції – не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, проте йдеться також про руйнування можливостей Тегерана вести конвенційну війну проти Ізраїлю.

Далі існує кілька сценаріїв розвитку подій. Найгірший – масштабна атака у відповідь, під час якої на боці Ізраїлю ніхто не втрутиться. Втім, це малоймовірний сценарій, сказав у бліц-інтерв'ю РБК-Україна ізраїльський політолог Зеєв Ханін.

"Верхівка "Вартових ісламської революції", командування армії і значною мірою політичне керівництво (Ірану – ред.) – це ієрархічна структура. Там чекають, що скаже начальство, а начальство або глибоко сховалося в бункері, і до них не достукатися, або здебільшого вирушило до гуріїв", – сказав Ханін.

Більш вірогідні сценарії, за яких Іран атакуватиме Ізраїль, але його удари вдасться відбити. Разом з тим, поки що іранське керівництво намагається впоратися з управлінським хаосом через ліквідацію його військової верхівки.

Крім того, події на Близькому Сході можуть вплинути і на динаміку російсько-української війни, про що РБК-Україна також поговорило з Ханіним.

– Наскільки ви здивовані тим, що сталося минулої ночі?

– Я не здивований. Скажімо так, очевидної відповіді на це питання не було. Не було гарантій, що це станеться. Швидше було зворотне. Давайте по порядку, в історичній ретроспективі. Було дві заяви з боку Білого Дому.

Спочатку Трамп сказав: "Навіть не думай, пане Нетаньяху". А десь чотири дні тому в них була телефонна розмова, за підсумками якої пан Трамп повідомив, що він розраховує на дипломатичну домовленість, і було б добре, щоб Ізраїль не втручався. Але це суверенна країна і вони будуть самі вирішувати, що їм краще, що ми зі свого боку розраховуємо на дипломатичний процес. І звідси можуть бути три різні висновки, які можуть бути як правильними, так і неправильними.

Перший висновок – що вони (Трамп і Нетаньяху – ред.) просто розіграли партію "хороший поліцейський - поганий поліцейський", щоб чинити тиск на Іран.

Другий – що не домовилися. Ось не домовилися і все. Зважаючи на внутрішньополітичні міркування, Трамп, на відміну від того, що сталося після діалогу із Зеленським, із Путіним чи з кимось іще, з огляду на те, що Ізраїль для Америки – це не просто ще одна країна і ще один союзник, а частина їхньої американської ідентичності. Я маю на увазі не іммігрантські спільноти, а тверде ядро американської нації. Він зробив ввічливо й акуратно.

І третя версія – що відбувся розподіл обов'язків: американці не заважають, але прикриють Ізраїль у разі чого, якщо буде атака у відповідь. Але яка з цих версій вам більше подобається, такою і можна користуватися.

– Який сценарій для Ізраїлю зараз може бути найгіршим?

– Поганим сценарієм може бути масштабна атака на Ізраїль після того, як іранці прийдуть до тями, і на боці Ізраїлю не втрутиться ніхто – ані англійці, ані йорданці, ані саудити. Ну, і американці стоятимуть осторонь. Цей сценарій найменш імовірний.

Решта сценаріїв – менш погані. Мова про те, що вони все-таки зможуть посилати свої снаряди, безпілотники, балістичні ракети, крилаті ракети в якійсь обмеженій кількості по території Ізраїлю. І загалом ізраїльські ВПС і ППО зможуть із цим впоратися, як і сталося сьогодні. Вони відправили всі ці безпілотні апарати, і вони не долетіли до території Ізраїлю. Ніхто не втручався, ізраїльські військово-повітряні сили їх збили ще на підльоті.

Але поки що аятоли не в змозі організувати якийсь більш-менш потужний удар - з цілої низки причин. Одна з причин, що просто нікому віддавати наказ. Верхівка "Вартових ісламської революції", командування армії і значною мірою політичне керівництво (Ірану – ред.) - це ієрархічна структура. Там чекають, що скаже начальство, а начальство або глибоко сховалося в бункері, і до них не достукатися, або здебільшого вирушило до гуріїв (в ісламському уявленні – відправитися на той світ - ред.).

Ось ці три опції. Найгіршу я вам озвучив. Її ймовірність я б оцінив у 10%. Друга – цілком імовірна. А третя – найбільш імовірна. Це та, з якою загалом можна жити.

Інша справа, чи будуть американці реально підтримувати Ізраїль, хоча й формально стояти осторонь, стверджуючи, що вони все ще сподіваються на дипломатичний розвиток ситуації. Чи не прикриють вони поставки, чи не відмовляться від поставок глибинних бомб і всього того, що може знадобитися в цій ситуації? Це хороше питання. Хоча я думаю, поки що так питання не стоїть.

А далі подивимося, як розвиватимуться події. Головне у всій цій історії – не тільки сам Іран. Вони повернуться до ядерної програми, якщо їх не добити сьогодні, це займе 2-3 роки. За цей час багато чого може трапитися. Але цих трьох років немає у їхніх проксі. Ні в хуситів, ні в залишків шиїтських міліцій в Іраку і в Сирії, ні в "Хесболли", яку вони зараз "накачують", не дивлячись на економічні проблеми у себе. Ні у ХАМАС, звісно.

Також цікаво, як розвиватимуться події на російському треку. Росіянам вигідно, щоб були нескінченні, на повільному вогні військові дії на Близькому Сході. Ні домовленості з американцями, ні повний розгром Ірану Москві не вигідний. А вигідна ось ця уповільнена шизофренія.

Наслідки ізраїльського удару по Ірану (фото: Getty Images)

–​​​​​​​ Для Ірану вже настав найгірший сценарій?

– Для них це важкий сценарій. Я думаю, вони вистрілили собі в ноги. Тому що вони оголосили або збираються оголосити війну Ізраїлю та Америці. Це означає, що колишній "пінг-понг" – "по нас ударили, ми обмежено відповіли, потім ми відповіли на їхню відповідь" – це одна історія.

Те, що говорить Гуттеріш (генсек ООН – ред.), що промовляють різні громадські діячі в різних країнах, включно з Євросоюзом... Як пожартував один мій добрий товариш Йосип Зіссельс, "ми сподіваємося, що остання європейська цінність, яку опанує Україна, буде антисіонізм". Там ці цінності, як ви розумієте, вже цвітуть і пахнуть. Цю картину можна більш-менш ігнорувати.

Але якщо триватиме поступова ліквідація військової і напіввійськової, так званої стратегічної цивільної інфраструктури, тепер треба мати на увазі, що, бабахнувши себе по ногах і оголосивши війну, немає жодної необхідності шукати приводу. Це казус беллі. І в цій ситуації не тільки військове, а й політичне керівництво (Ірану – ред.) перестає бути недоторканним. Ну і як уміє працювати Моссад, цієї ночі він показав.

–​​​​​​​ Зараз ще триває операція в Газі. Наскільки зараз Ізраїль готовий до двох фронтів? А якщо ще "Хезболла" активізується, можливо, буде і третій фронт.

– "Хезболла" поки що не може активізуватися. Ситуація в Газі інша з тієї причини, що там ще є ізраїльські заручники. І дехто ще, схоже, в живих. Можливо, два з половиною або три десятки людей живі. А може, й ні. Але, так чи інакше, у них є "живий щит".

У "Хезболли" нічого подібного немає. Нібито є угода про перемир'я, але наші ВПС і спецназ там їх часом чистять. Ті, хто перейшов "червону лінію", вирушають в інший світ. Так чи інакше, Іран не встиг відновити їхній військовий потенціал.

А в Газі – складна історія. В Ізраїлі немає єдності з цього приводу. Більшість ізраїльтян вважає, що потрібно проводити угоду, повернути своїх, навіть якщо ціною питання є припинення військових дій і збереження ХАМАС. ХАМАС ослаблений. Те, що вони порушать будь-які угоди, це питання дуже короткого часу, і тоді з ними розберуться.

Загалом, на відміну від іранської, хуситської, сирійської та ліванської тем, тема Сектора Гази не має однозначної відповіді. Принаймні тут і зараз. Як у нас правильно кажуть, в ізраїльтян тут з'явилися додаткові запитання, на які потрібно дати відповідь. Якщо Моссад знав просто все, аж до останнього помічника підмітайла в коридорі казарми "Вартових ісламської революції", що він їсть на сніданок, чому проґавили підготовку нападу із Сектора Гази?

– Як ці події можуть вплинути на війну в Україні? На те, яким чином намагається діяти Трамп? Як РФ змінюватиме свої підходи?

– Я не знаю, чи виграє Іран від цього. Але саудити і росіяни виграють дуже сильно. Ціни на нафту зросли, начебто на 10% вже. І це тільки початок. Тож у цьому сенсі Москва отримає додатковий бюджет.

Інша річ, якщо Трамп це все буде поєднувати паралельно із запровадженням вторинних санкцій і потужнішим економічним тиском, то це може збалансувати негативні і позитивні аспекти для Росії. Від цього залежатиме, якою мірою Москва зможе реалізувати свій основний проєкт – захопити якомога більше українських територій, сподіваючись на те, що зрештою вони отримають перемир'я або припинення вогню на лінії фронту, – так само, як це вийшло після війни за незалежність Ізраїлю.

Думаю, на цьому етапі це ніяк не вплине. Інша річ, якщо Іран буде розгромлений остаточно. Або настільки заляканий, що вони змушені будуть підписати угоду зі Сполученими Штатами на умовах Вашингтона. Тоді буде дуже сильний збиток російським інтересам. Тому що Іран допомагає Росії зараз у збиток собі: те, що вони постачають – і передача технологій, і безпілотники, всі ці механізми, боєприпаси – вони доходу від цього не отримують, це просто політичне рішення. За сильного ослаблення Ірану сьогодні їм вже буде не до росіян.

Знову-таки, ми з вами перебуваємо в часі 4-5 годин після подій, які ми обговорюємо. Ми ще не можемо робити жодних остаточних висновків.