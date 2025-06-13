Иран вернется к ядерной программе за 2-3 года, если его не остановить: блиц с политологом

Как могут развиваться события после удара Израиля по Ирану, что мешает иранскому руководству немедленно атаковать Израиль в ответ и как события на Ближнем Востоке могут повлиять на российско-украинскую войну – в интервью РБК-Украина рассказал профессор Университета Бар-Илан (Израиль) Зеев Ханин.

О чем между собой договорились Трамп и Нетаньяху?

Какие есть три сценария событий в конфликте Израиля и Ирана?

Сможет ли Иран открыть второй и третий фронт?

В чем интерес России в конфликте на Ближнем Востоке?

Израиль нанес массированные удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана, а также уничтожил часть высшего военного руководства страны. Главная цель операции – не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, однако речь также идет о разрушении возможностей Тегерана вести конвенционную войну против Израиля.

Далее существует несколько сценариев развития событий. Наихудший – масштабная ответная атака, во время которой на стороне Израиля никто не вмешается. Впрочем, это маловероятный сценарий, сказал в блиц-интервью РБК-Украина израильский политолог Зеев Ханин.

"Верхушка "Стражей исламской революции", командование армии и в значительной степени политическое руководство (Ирана – ред.) – это иерархическая структура. Там ждут, что скажет начальство, а начальство либо глубоко спряталось в бункере, и к ним не достучаться, либо в большинстве своем отправились к гуриям", – сказал Ханин.

Более вероятны сценарии, при которых Иран будет атаковать Израиль, но его удары получится отбить. Вместе с тем, пока иранское руководство пытается справиться с управленческим хаосом из-за ликвидации его военной верхушки.

Кроме того, события на Ближнем Востоке могут повлиять и на динамику российско-украинской войны, о чем РБК-Украина также поговорило с Ханиным.

– Насколько вы удивлены тем, что произошло прошлой ночью?

– Я не удивлен. Скажем так, очевидного ответа на этот вопрос не было. Не было гарантий, что это произойдет. Скорее было обратное. Давайте по порядку, в исторической ретроспективе. Было два заявления со стороны Белого Дома.

Сначала Трамп сказал: "Не вздумай, господин Нетаньяху". А где-то четыре дня назад у них был телефонный разговор, по итогам которого господин Трамп сообщил, что он рассчитывает на дипломатическую договоренность, и было бы хорошо, чтобы Израиль не вмешивался. Но это суверенная страна и они будут сами решать, что им лучше, что мы со своей стороны рассчитываем на дипломатический процесс. И отсюда могут быть три разных вывода, которые могут быть как верными, так и неверными.

Первый вывод – что они (Трамп и Нетаньяху – ред.) просто разыграли партию "хороший полицейский – плохой полицейский", чтобы оказать давление на Иран.

Второй – что не договорились. Вот не договорились и все. Исходя из внутриполитических соображений Трамп, в отличие от того, что произошло после диалога с Зеленским, с Путиным или с кем-то еще, учитывая, что Израиль для Америки – это не просто еще одна страна и еще один союзник, а часть их американской идентичности. Я имею в виду не иммигрантские сообщества, а твердое ядро американской нации. Он сделал вежливо и аккуратно.

И третья версия – что произошло распределение обязанностей: американцы не мешают, но прикроют Израиль в случае чего, если будет ответная атака. Но какая из этих версий вам больше нравится, такой и можно пользоваться.

– Какой сценарий для Израиля сейчас может быть самым плохим?

– Плохим сценарием может быть масштабная атака на Израиль после того как иранцы придут в себя, и на стороне Израиля не вмешается никто – ни англичане, ни иорданцы, ни саудиты. Ну, и американцы будут стоять в стороне. Этот сценарий наименее вероятный.

Остальные сценарии – менее плохие. Речь о том, что они все-таки смогут посылать свои снаряды, беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты в каком-то ограниченном количестве по территории Израиля. И в общем, израильские ВВС и ПВО смогут с этим справиться, как и случилось сегодня. Они отправили все эти беспилотные аппараты, и они не долетели до территории Израиля. Никто не вмешивался, израильские военно-воздушные силы их сбили еще на подлете.

Но пока что аятоллы не в состоянии организовать какой-то более-менее мощный удар – по целому ряду причин. Одна из причин, что просто некому отдавать приказ. Верхушка "Стражей исламской революции", командование армии и в значительной степени политическое руководство (Ирана – ред.) – это иерархическая структура. Там ждут, что скажет начальство, а начальство либо глубоко спряталось в бункере, и к ним не достучаться, либо в большинстве своем отправились к гуриям (в исламском представлении – отправиться на тот свет – ред.).

Вот эти три опции. Худшую я вам озвучил. Ее вероятность я бы оценил в 10%. Вторая – вполне вероятна. А третья – наиболее вероятная. Это та, с которой в целом можно жить.

Другое дело, будет ли американцы реально поддерживать Израиль, хотя и формально стоять в стороне, утверждая, что они все еще надеются на дипломатическое развитие ситуации. Не прикроют ли они поставки, не откажутся ли от поставок глубинных бомб и всего того, что может понадобиться в этой ситуации? Это хороший вопрос. Хотя я думаю, пока так вопрос не стоит.

А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Главное во всей этой истории – не только сам Иран. Они вернутся к ядерной программе, если их не добить сегодня, это займет 2-3 года. За это время много чего может случиться. Но этих трех лет нет у их прокси. Ни у хуситов, ни у остатков шиитских милиций в Ираке и в Сирии, ни у "Хесболлы", которую они сейчас "накачивают", не глядя экономические проблемы у себя. Ни у ХАМАС, естественно.

Также интересно, как будут развиваться события на российском треке. Россиянам выгодно, чтобы были бесконечные, на медленном огне военные действия на Ближнем Востоке. Ни договоренности с американцами, ни полный разгром Ирана Москве не выгоден. А выгодна вот эта вялотекущая шизофрения.

Последствия израильского удара по Ирану (фото: Getty Images)

– Для Ирана уже наступил самый худший сценарий?

– Для них это тяжелый сценарий. Я думаю, они выстрелили себе в ноги. Потому что они объявили или собираются объявить войну Израилю и Америке. Это значит, что прежний "пинг-понг" – "по нам ударили, мы ограниченно ответили, потом мы ответили на их ответ" – это одна история.

То, что говорит Гуттериш (генсек ООН – ред), что произносят разные общественные деятели в разных странах, включая Евросоюз… Как пошутил один мой хороший товарищ Иосиф Зиссельс, "мы надеемся, что последняя европейская ценность, которую освоит Украина, будет антисионизм". Там эти ценности, как вы понимаете, уже цветут и пахнут. Эту картину можно более-менее игнорировать.

Но если будет продолжаться постепенная ликвидация военной и полувоенной, так называемой стратегической гражданской инфраструктуры, теперь надо иметь в виду, что, бабахнув себя по ногам и объявив войну, нет никакой необходимости искать повода. Это казус белли. И в этой ситуации не только военное, но и политическое руководство (Ирана – ред.) перестает быть неприкосновенным. Ну и как умеет работать Моссад, этой ночью он показал.

– Сейчас еще продолжается операция в Газе. Насколько сейчас Израиль готов ко двум фронтам? А если еще "Хезболла" активизируется, возможно, будет и третий фронт.

– "Хезболла" пока не может активизироваться. Ситуация в Газе иная по той причине, что там еще есть израильские заложники. И кое-кто еще, похоже, в живых. Может быть, два с половиной или три десятка человек живы. А может быть и нет. Но, так или иначе, у них есть "живой щит".

У "Хезболлы" ничего подобного нет. Вроде как есть соглашение о перемирии, но наши ВВС и спецназ там их временами чистят. Те, кто перешел "красную линию", отправляется в мир иной. Так или иначе, Иран не успел восстановить их военный потенциал.

А в Газе – сложная история. В Израиле нет единства по этому поводу. Большинство израильтян считает, что нужно проводить сделку, вернуть своих, даже если ценой вопроса является прекращение военных действий и сохранение ХАМАС. ХАМАС ослаблен. То, что они нарушат любые соглашения, это вопрос очень короткого времени, и тогда с ними разберутся.

В целом, в отличие от иранской, хуситской, сирийской и ливанской тем, тема Сектора Газа не имеет однозначного ответа. По крайней мере здесь и сейчас. Как у нас правильно говорят, у израильтян тут появились дополнительные вопросы, на которые нужно дать ответ. Если Моссад знал просто все, вплоть до последнего помощника подметайла в коридоре казармы "Стражей исламской революции", что он ест на завтрак, почему проморгали подготовку нападения из Сектора Газа?

– Как эти события могут повлиять на войну в Украине? На то, каким образом пытается действовать Трамп? Как РФ будет менять свои подходы?

– Я не знаю, выиграет ли Иран от этого. Но саудиты и россияне выигрывают очень сильно. Цены на нефть выросли, вроде на 10% уже. И это только начало. Так что в этом смысле Москва получит дополнительный бюджет.

Другое дело, если Трамп это все будет сочетать параллельно с введением вторичных санкций и более мощным экономическим давлением, то это может сбалансировать негативные и позитивные аспекты для России. От этого будет зависеть, в какой степени Москва сможет реализовать свой основной проект – захватить как можно больше украинских территорий в надежде на то, что в конечном итоге они получат перемирие или прекращение огня по линии фронта – так же, как получилось после войны за независимость Израиля.

Думаю, на этом этапе это никак не повлияет. Другое дело, если Иран будет разгромлен окончательно. Или настолько устрашен, что они вынуждены будут подписать соглашение с Соединенными Штатами на условиях Вашингтона. Тогда будет очень сильный ущерб российским интересам. Потому что Иран помогает России сейчас в убыток себе: то, что они поставляют – и передача технологий, и беспилотники, все эти механизмы, боеприпасы – они дохода от этого не получают, это просто политическое решение. При сильном ослаблении Ирана сегодня им уже будет не до россиян.

Опять-таки, мы с вами находимся во времени 4-5 часов после событий, которые мы обсуждаем. Мы еще не можем делать никаких окончательных выводов.