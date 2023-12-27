Потужності збільшуватимуться: Камишін про серійне виробництво аналогів "Шахедів"

В Україні розпочалося серійне виробництво аналогів "Шахедів", потужності тільки зростатимуть.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Він уточнив, що зараз український військово-промисловий комплекс випускає лише десятки дронів-камікадзе. Камишін запевнив, що надалі потужності тільки зростатимуть.
"Держава з 2016 року мала розробки, які чомусь не випускалися. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками", - сказав він.
Міністр додав, що наступного року Збройні сили України можуть отримувати понад тисячу таких дронів, які летять на понад 1000 кілометрів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.
Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.
Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.