Потужності оборонно-промислового комплексу України цьогоріч зростуть у 6 разів, - Шмигаль

"Виробничі потужності українського ОПК оборонно-промислового комплексу у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік - зростання ушестеро", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, у 2023 році залучено 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них 27% - це грантові кошти. "Потреби на цей рік - понад 37 млрд доларів. Розраховуємо на допомогу партнерів", - додав він.

За його словами, Україна підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. Більше 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року.

"Всі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн - на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - сказав Шмигаль.

Виробництво зброї

Наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна за достатньої кількості вітчизняної зброї.

Він зазначив, що наразі для роботи в оборонному комплексі України залучено близько 300 тисяч осіб.

Зеленський повідомив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК - це недержавні підприємства.