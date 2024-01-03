Мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в этом году вырастут в 6 раз, - Шмыгаль

"Производственные мощности украинского ОПК оборонно-промышленного комплекса в 2023 году выросли втрое. Амбициозная цель на текущий год - рост в шесть раз", - сказал он.

Как отметил премьер, в 2023 году привлечено 42,6 млрд долларов внешнего финансирования, из них 27% - это грантовые средства. "Потребности на этот год - более 37 млрд долларов. Рассчитываем на помощь партнеров", - добавил он.

По его словам, Украина повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году.

"Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн - на закупку, производство и ремонт вооружений", - сказал Шмыгаль.

Производство оружия

В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.

Он отметил, что в настоящее время для работы в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч человек.

Зеленский сообщил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.