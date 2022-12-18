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Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ

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Россия, Воскресенье 18 декабря 2022 18:58
Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ Фото: мощный взрыв на нефтегазовом месторождении произошел в России (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Иркутской области РФ произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают медиа, в Усть-Кутском районе на Марковском месторождении горит технологическое оборудование комплексной подготовки природного газа. Отмечается, что пожар охватил площадь около 1000 квадратных метров. Есть пострадавший.

Очевидцы публикуют видео с места пожара в многочисленных Telegram-каналах и на YouTube.

Вчера, 17 декабря, РБК-Украина сообщало, что в российском Владивостоке произошел масштабный пожар на складе.

Напомним, недавно мы писали о пожаре на российском нефтекомбинате в Восточной Сибири.

Ранее стало известно о пожаре в торговом центре в Подмосковье.

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