Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ

В Иркутской области РФ произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают медиа, в Усть-Кутском районе на Марковском месторождении горит технологическое оборудование комплексной подготовки природного газа. Отмечается, что пожар охватил площадь около 1000 квадратных метров. Есть пострадавший.

Очевидцы публикуют видео с места пожара в многочисленных Telegram-каналах и на YouTube.