Як зафіксували зміну зорі та потужний спалах?

У межах нового дослідження астрономи вивчали червоний гігант WNTR23bzdiq у галактиці Андромеди. Маса цієї зорі приблизно у 7 разів більша за масу Сонця, а ширина - більша у 350 разів.

У 2023 році за допомогою космічного телескопа NASA NEOWISE та телескопа WINTER у Каліфорнії вчені помітили, що зоря стає яскравішою. Аналіз попередніх даних показав, що яскравість червоного гіганта почала поступово зростати ще у 2018 році.

Дослідники припускали, що це могло статися через поглинання супутниці: коли вона наближалася до ядра гіганта по спіралі, тертя мало генерувати тепло і світло.

Наприкінці 2025 року астрономи зафіксували потужний спалах світла від цієї зорі, а вже через 47 днів після нього спостереження провів космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба.

У грудні 2025 року спостереження, проведені за допомогою космічного телескопа NASA JWST, надали остаточні докази, які дозволили вченим повністю реконструювати події, що відбувалися до, під час та після злиття подвійної зоряної системи Бао у галактиці Андромеди (джерело: NASA, ESA, CSA, STScI)

Більше цікавого: У ранньому Всесвіті знайшли неможливу пару чорних дір: вчені не можуть пояснити, як вона виникла

Які версії події розглядають астрономи?

За оцінками вчених, спалах стався тоді, коли зоря-супутниця масою близько 70 відсотків маси Сонця врізалася в серцевину гіганта. Під час вибуху могло бути викинуто приблизно від 0,1 до 0,2 маси Сонця.

Керівник дослідження Вірадж Карамбелкар з Колумбійського університету зазначив, що попри свідчення про злиття двох зірок системи Bao в одну, існує й інший варіант розвитку подій.

Який саме?

Злиття двох зірок : обидва світила могли обʼєднатися в одне космічне тіло після зіткнення.

: обидва світила могли обʼєднатися в одне космічне тіло після зіткнення. Збереження обох зірок: обидві зорі могли вціліти, опинившись на значно коротшій орбіті.

Науковці підкреслюють: щоб остаточно визначити, що саме сталося, потрібно продовжувати спостереження за системою після того, як наслідки спалаху вщухнуть.

Не пропустіть: Один ядерний вибух може знищити майже всі супутники на орбіті: що показало дослідження

Які перспективи для пошуку таких явищ?

За словами Карамбелкара, зафіксувати подібну подію складно, оскільки її прояви на тлі великих масштабів є тонкими, тому потрібні чутливі телескопи для тривалого моніторингу неба.

Дослідник очікує, що майбутні проєкти, зокрема космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман та обсерваторія Віри Рубін, допоможуть виявити значно більше подібних подій.