Астрономи, ймовірно, вперше безпосередньо побачили, як вмираюча зоря поглинає свою компаньйонку. Незвичне явище зафіксували у подвійній зоряній системі Bao у галактиці Андромеди, за 2,5 мільйона світлових років від Землі.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на свіже дослідження, опубліковане у науковому віснику Nature.
У межах нового дослідження астрономи вивчали червоний гігант WNTR23bzdiq у галактиці Андромеди. Маса цієї зорі приблизно у 7 разів більша за масу Сонця, а ширина - більша у 350 разів.
У 2023 році за допомогою космічного телескопа NASA NEOWISE та телескопа WINTER у Каліфорнії вчені помітили, що зоря стає яскравішою. Аналіз попередніх даних показав, що яскравість червоного гіганта почала поступово зростати ще у 2018 році.
Дослідники припускали, що це могло статися через поглинання супутниці: коли вона наближалася до ядра гіганта по спіралі, тертя мало генерувати тепло і світло.
Наприкінці 2025 року астрономи зафіксували потужний спалах світла від цієї зорі, а вже через 47 днів після нього спостереження провів космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба.
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За оцінками вчених, спалах стався тоді, коли зоря-супутниця масою близько 70 відсотків маси Сонця врізалася в серцевину гіганта. Під час вибуху могло бути викинуто приблизно від 0,1 до 0,2 маси Сонця.
Керівник дослідження Вірадж Карамбелкар з Колумбійського університету зазначив, що попри свідчення про злиття двох зірок системи Bao в одну, існує й інший варіант розвитку подій.
Який саме?
Науковці підкреслюють: щоб остаточно визначити, що саме сталося, потрібно продовжувати спостереження за системою після того, як наслідки спалаху вщухнуть.
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За словами Карамбелкара, зафіксувати подібну подію складно, оскільки її прояви на тлі великих масштабів є тонкими, тому потрібні чутливі телескопи для тривалого моніторингу неба.
Дослідник очікує, що майбутні проєкти, зокрема космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман та обсерваторія Віри Рубін, допоможуть виявити значно більше подібних подій.