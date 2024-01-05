Потужний нокаут у першому раунді. Черговий українець яскраво дебютував у США: відео

Український боксер Цотне Рогава з видовищної перемоги розпочав американський етап професіональної кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
30-річний важковаговик легко розібрався з господарем рингу Данте Вільямсом. Бій завершився технічним нокаутом у стартовому раунді.
Із перших секунд поєдинку Рогава приголомшив опонента потужними ударами. Уже в середині раунду Вільямсу стало непросто відповідати на випади українця. Згодом же він почав пропускати удар за ударом.
За хвилину з хвостиком до гонгу Рогава затиснув суперника в куті рингу. Український боксер спрямував на нього потужні удари обома руками. Американець не міг опиратися і беззахисний опинився на канатах, тож рефері зупинив бій та віддав перемогу Рогаві.
Уродженець грузинського Зугдіді, в дитинстві переїхав до Одеси. Там почав займатися тайським боксом і кікбоксингом.
У любительському боксі вперше виступив у 2013 році та завоював бронзову медаль чемпіонату України. Надалі паралельно виступав у кількох видах бойових мистецтв. Остаточно зосередився на боксі перед Олімпіадою-2020. Утім, у Токіо завершив виступи на стадії 1/8 фіналу.
Навесні 2021-го провів дебютний поєдинок на професіональному рівні. Згодом підписав контракт із американською промоутерською компанією Probellum. Рекорд на профі-рингу – 4 перемоги (3 – нокаутом), 0 поразок.
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