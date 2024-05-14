UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потужний аллей-уп форварда "Далласа" з монументальною передачею Дончіча: момент дня в НБА

Фото: Деррік Джонс не врятував "Маверікс" від поразки (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс і лідер команди Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дует техасців запам'ятався епізодом на старті фінальної чверті протистояння з "Оклахомою". Словенець ледь не зі статичного положення філігранно накинув на кошик, а американець вгатив згори двома руками.

Старань Дончіча та Джонса забракло для загального успіху "Маверікс". "Тандер" здобули виїзну перемогу (100:96) та зрівняли рахунок у серії. П'ятий півфінальний матч відбудеться в Оклахома-Сіті.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 34 очки, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Джонс поклав 17 пунктів у скарбничку "Далласа".

 

 

Хто такий Деррік Джонс

Уродженець Пенсильванії, на студентському рівні виступав за "Раннін Ребелс" Університету Невади в Лас-Вегасі. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.

Побував у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі останніх у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в лавах "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше також захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".

У серпні торік підписав контракт із "Далласом", хоча мав варіант із "Буллз" на 3,36 млн доларів. Зробив пропозицію своїй дівчині під час вояжу "Чикаго" в Париж у 2023 році.

До слова, напередодні оборонець "Денвера" Мюррей очолив хіт-парад моментів із баззером зі своєї половини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол