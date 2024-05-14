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Мощный аллей-уп форварда "Далласа" с монументальной передачей Дончича: момент дня в НБА

Фото: Деррик Джонс не спас "Маверикс" от поражения (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались универсальный форвард "Даллас Маверикс" Деррик Джонс и лидер команды Лука Дончич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт техасцев запомнился эпизодом на старте финальной четверти противостояния с "Оклахомой". Словенец едва ли не из статического положения филигранно набросил на корзину, а американец вонзил сверху двумя руками.

Стараний Дончича и Джонса не хватило для всеобщего успеха "Маверикс". "Тандер" одержали выездную победу (100:96) и сравняли счет в серии. Пятый полуфинальный матч состоится в Оклахома-Сити.

Самым результативным на паркете стал защитник "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он набрал 34 очка, сделал 8 подборов и отдал 5 передач. Тем временем Джонс положил 17 пунктов в копилку "Далласа".

 

 

Кто такой Деррик Джонс

Уроженец Пенсильвании, на студенческом уровне выступал за "Раннин Ребелс" Университета Невады в Лас-Вегасе. На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд.

Побывал в тренировочных лагерях "Сакраменто" и "Финикса". Дебютировал на уровне ассоциации в составе последних в сезоне 2016/17. В следующем сезоне оказался в рядах "Майами", где провел 2,5 года. Позже также защищал цвета "Портленда" и "Чикаго".

В августе прошлого года подписал контракт с "Далласом", хотя имел вариант с "Буллз" на 3,36 млн долларов. Сделал предложение своей девушке во время вояжа "Чикаго" в Париж в 2023 году.

К слову, накануне защитник "Денвера" Мюррей возглавил хит-парад моментов с баззером со своей половины.

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