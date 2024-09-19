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Потужністю понад 700 сил: в Україні помітили новий BMW M5 до офіційного дебюту

Фото: новий BMW M5 помітили в Україні (instagram.com/carspotter.ukraine)
Автор: Константин Широкун

В Україні помітили новий спортивний седан BMW M5 G90. Автомобіль обладнано 727-сильною гібридною силовою установкою. Спортивний седан здатний розігнатися з місця до 100 км/год за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 305 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Варто зазначити, що новинка прибула в Україну до офіційного старту продажів, адже модель все ще відсутня на офіційному українському сайті компанії. Зазначимо, що в новому поколінні BMW M5 стала плагін-гібридом.

Встановлений на BMW M5 4,4-літровий двигун та електромотор розвиває 727 л. с. та 1000 Нм. Цікаво, що авто обладнане тяговою батареєю на 18,6 кВт∙год, яка дозволяє машині подолати близько 70 км на електротязі. Більше того, при економічній їзді машина в комбінованому циклі може витрачати лише 1,7 л на 100 км.

Головними відмінностями салону BMW M5 стали зрізане кермо з червоними M-кнопками, рельєфні крісла з електрорегулюваннями і пульт управління специфічними М-налаштуваннями на центральному тунелі. Серед них вибір режимів роботи силового агрегату, трансмісії та шасі. Базова комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, обробку сидінь шкірою Merino, панорамний дах (за доплату покладено вуглепластиковий), аудіосистему Bowers & Wilkins, контурне підсвічування салону та вітальну анімацію.

На відміну від баварських кросоверів, повнопривідна система XDrive спортивного седана має задньопривідний режим для дрифту. У Європі ціни на BMW M5 починаються від 144 тисяч євро.

 

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