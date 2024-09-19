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Мощностью более 700 сил: в Украине заметили новый BMW M5 до официального дебюта

Фото: новый BMW M5 заметили в Украине (instagram.com/carspotter.ukraine)
Автор: Константин Широкун

В Украине был замечен новый BMW M5. Автомобиль оборудован 727-сильной гибридной силовой установкой. Спортивный седан способен разогнаться с места до 100 км/ч в 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Стоит отметить, что новинка прибыла в Украину до официального старта продаж, ведь модель по-прежнему отсутствует на официальном украинском сайте компании. Отметим, что в новом поколении BMW M5 стала плагином-гибридом.

Установленный на BMW M5 4,4-литровый двигатель и электромотор развивает 727 л. с. и 1000 Нм. Интересно, что авто оборудовано тяговой батареей на 18,6 кВт∙ч, позволяющей машине преодолеть около 70 км на электротяге. Более того, при экономичной езде машина в комбинированном цикле может тратить всего 1,7 л на 100 км.

Главными отличиями салона BMW M5 стали срезанный руль с красными M-кнопками, рельефные кресла с электрорегулировками и пульт управления специфическими М-настройками на центральном тоннеле. В их числе выбор режимов работы силового агрегата, трансмиссии и шасси. Базовая комплектация включает четырехзонный климат-контроль, отделку сидений кожей Merino, панорамную крышу (за доплату положена углепластиковая), аудиосистему Bowers & Wilkins, контурную подсветку салона и поздравительную анимацию.

В отличие от баварских кроссоверов, полноприводная система XDrive спортивного седана имеет заднеприводный режим для дрифта. В Европе цены на BMW M5 начинаются с 144 тысяч евро.

 

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