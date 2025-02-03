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Потужністю 1000 сил: Ford представив надпотужний бензиновий двигун

Понеділок 03 лютого 2025 10:22
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Потужністю 1000 сил: Ford представив надпотужний бензиновий двигун Фото: Ford представив надпотужний бензиновий двигун (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Незважаючи на екологічний порядок денний, індустрія "моторів з коробки", як і раніше, процвітає в США. Ці двигуни поставляються виробниками в зібраному вигляді, і призначені для встановлення в гоночні автомобілі або тюнінг-проекти. Новинка ринку – двигун Ford Megazilla 2.0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Двигун Megazilla з'явився три роки тому. Він є різновидом конвеєрного мотора Godzilla V8 на 7,3 літра, який встановлюють на пікапи Ford Super Duty і фургони Ford E-series. Фахівці підрозділу Ford Performance серйозно доопрацювали мотор, встановивши ковані шатуни, поршні та колінвал, а також допрацьовані голівки блоку. В результаті атмосферна Megazilla видає 623 к.с. та 867 Нм.

Потужністю 1000 сил: Ford представив надпотужний бензиновий двигун

Тепер інженери явили світові другу ітерацію мотора Megazilla – покращену і доповнену приводним нагнітачем Whipple Gen 6. В результаті потужність двигуна об'ємом 7,3 л перевищила 1000 к.с., хоча точне значення поки що не розкрито. І це лише стандартне налаштування. Втім, варто зазначити, що цей мастодонт не призначений для дорогого загального користування. Його шлях – спортивні змагання: він ідеально впишеться в гоночний позашляховик або дрегстер.

Для тих, кому все ж таки потрібен доступ на дороги загального користування, підготовлений компресорний мотор Ford Coyote V8 5.0. Форсований Coyote видає понад 800 к.с. та 834 Нм. Тобто його показники близькі до двигуна нещодавно відродженого купе Shelby GT350.

Потужністю 1000 сил: Ford представив надпотужний бензиновий двигун

Обидва двигуни будуть доступні для замовлення наприкінці 2025 року. На нові мотори поширюється заводська гарантія: два роки або 38 600 км.

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