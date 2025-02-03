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Мощностью 1000 сил: Ford представил сверхмощный бензиновый двигатель

Понедельник 03 февраля 2025 10:22
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Мощностью 1000 сил: Ford представил сверхмощный бензиновый двигатель Фото: Ford представил сверхмощный бензиновый двигатель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на экологическую повестку дня, индустрия "моторов из коробки" по-прежнему процветает в США. Эти двигатели поставляются производителями в собранном виде, и предназначены для установки в гоночные автомобили или тюнинг-проекты. Новинка рынка - двигатель Ford Megazilla 2.0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Двигатель Megazilla появился три года назад. Он является разновидностью конвейерного мотора Godzilla V8 на 7,3 литра, который устанавливают на пикапы Ford Super Duty и фургоны Ford E-series. Специалисты подразделения Ford Performance серьезно доработали мотор, установив кованые шатуны, поршни и коленвал, а также доработанные головки блока. В результате атмосферная Megazilla выдает 623 л.с. и 867 Нм.

Мощностью 1000 сил: Ford представил сверхмощный бензиновый двигатель

Теперь инженеры явили миру вторую итерацию мотора Megazilla - улучшенную и дополненную приводным нагнетателем Whipple Gen 6. В результате мощность двигателя объемом 7,3 л превысила 1000 л.с., хотя точное значение пока не раскрыто. И это лишь стандартная настройка. Впрочем, стоит отметить, что этот мастодонт не предназначен для дорогого общего пользования. Его путь - спортивные соревнования: он идеально впишется в гоночный внедорожник или дрэгстер.

Для тех, кому все же нужен доступ на дороги общего пользования, подготовлен компрессорный мотор Ford Coyote V8 5.0. Форсированный Coyote выдает более 800 л.с. и 834 Нм. То есть его показатели близки к двигателю недавно возрожденного купе Shelby GT350.

Мощностью 1000 сил: Ford представил сверхмощный бензиновый двигатель

Оба двигателя будут доступны для заказа в конце 2025 года. На новые моторы распространяется заводская гарантия: два года или 38 600 км.

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