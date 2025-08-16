Потужні навчання в Південно-Китайському морі: Філіппіни та Австралія задіяли 3600 військових

Філіппіни та Австралія розпочали спільні військові навчання поблизу Південно-Китайського моря за участю союзників із США та Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Маневри, які триватимуть з 15 по 29 серпня, проходять у провінції Палаван, яка виходить на спірні води Південно-Китайського моря.
У навчаннях беруть участь близько 3600 військових з Філіппін і Австралії, а також представники Королівського канадського флоту та Корпусу морської піхоти США.
За словами філіппінських військових, ці навчання иають стати наймасштабнішими та найскладнішими з моменту початку двосторонніх оборонних маневрів у 2023 році. Вони включають відпрацювання операцій у відкритому морі та на узбережжі, а також взаємодію між військовими підрозділами різних країн.
Зазначимо, що Маніла дедалі частіше звертається до союзників, щоб протистояти зростаючій агресії Пекіна та його територіальним претензіям на Південно-Китайське море. Ці претензії перетинаються з водами сусідніх країн, і у 2016 році Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала їх недійсними, підкресливши міжнародний правовий статус цих вод.
Експерти відзначають, що навчання слугують не лише відпрацюванням військових навичок, а й демонстрацією сили та готовності союзників до співпраці у стратегічно важливому регіоні.
Філіппіни та Австралія, а також їхні партнери з Канади та США, прагнуть посилити оборонну взаємодію та стабільність у Південно-Східній Азії.
Нагадаємо, Китай припинив усі контакти з президентом Чехії Петром Павелом через його зустріч із Далай-ламою в Індії.
В свою чергу Трамп заявив, як довго Тайвань може не боятися вторгнення Китаю. Про це американський лідер сказав під час інтерв’ю перед його зустріччю з Володимиром Путіним на саміті в Алясці.