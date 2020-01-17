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Потураев поддержал премьера Гончарука и позитивно оценил работу Кабмина

Новости » Политика     17.01.2020 - 10:36
Потураев поддержал премьера Гончарука и позитивно оценил работу Кабмина
Фото: Никита Потураев (facebook.com nikita.poturaev)

Нардеп подержал премьера и позитивно оценил его работу

Народный депутат от фракции "Слуга народу" Никита Потураев поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, а также позитивно оценил работу Кабинета министров Украины при решении сложностей с выполнением бюджета при укрепившейся гривне. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Наш”, передает РБК-Украина.

“Я услышал, что правительство понимает эту комплексную проблему. Проблему, которая связана с тем, что позитивный процесс укрепления курса гривны приводит к тому, что государственный бюджет сложнее свести. Осознание проблемы – уже половина ее решения. Они профессионально ее обсуждают, ищут выход из этой ситуации”, - заявил нардеп.

Он также отметил, что разговор, который попал в сеть, был смонтирован, а некоторые высказывания вырваны из контекста.

“Но даже то, что выдернуто из контекста, для меня оказало абсолютно позитивное впечатление. Что касается в том числе и таких самоироничных высказываний, который там звучали - это абсолютно нормально. Мы такая команда, начиная с президента, у которой в порядке с самооценкой, с пониманием собственной компетенции, а главное - с самоиронией. Поэтому мы реагирует на такие высказывание вполне адекватно”, - подытожил Потураев.

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