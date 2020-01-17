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Потураєв підтримав прем'єра Гончарука та позитивно оцінив роботу Кабміну

Новини » Політика     17.01.2020 - 10:36
Потураєв підтримав прем'єра Гончарука та позитивно оцінив роботу Кабміну
Фото: Микита Потураєв (facebook.com nikita.poturaev)

Нардеп потримав прем'єра і позитивно оцінив його роботу

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв підтримав прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також позитивно оцінив роботу Кабінету міністрів України при вирішенні труднощів з виконанням бюджету за зміцнилася гривні. Про це він розповів в ефірі телеканалу “Наш", передає РБК-Україна.

“Я почув, що уряд розуміє цю комплексну проблему. Проблему, яка пов'язана з тим, що позитивний процес зміцнення курсу гривні призводить до того, що державний бюджет складніше звести. Усвідомлення проблеми – вже половина її вирішення. Вони професійно її обговорюють, шукають вихід з цієї ситуації", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що розмова, який потрапив у мережу, був змонтований, а деякі висловлювання вирвані з контексту.

“Але навіть те, що висмикнуте з контексту, для мене зробило абсолютно позитивне враження. Що стосується в тому числі і таких самоироничных висловлювань, який там звучали - це абсолютно нормально. Ми така команда, починаючи з президента, у якої гаразд із самооцінкою, з розумінням власної компетенції, а головне - з самоіронією. Тому ми реагує на такі висловлювання цілком адекватно", - підсумував Потураєв.

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Новини України Олексій ГончарукСлуга народа
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