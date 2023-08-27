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Поцілував переможницю. ФІФА усунула президента Іспанської футбольної федерації

Неділя 27 серпня 2023 00:16
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Поцілував переможницю. ФІФА усунула президента Іспанської футбольної федерації Фото: (twitter.com/AttackingThird)
Автор: Володимир Костирін

Поцілунок переможниці чемпіонату світу з футболу серед жінок Дженні Ермосо на очах у мільйонів глядачів вартував президенту іспанської федерації футболу Луїсу Рубіалесу усуненням з посади рішенням ФІФА. Крім того, жіночі тренери Іспанії масово пішли у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Скандальний поцілунок Рубіалеса з футболісткою після історичної перемоги жіночої збірної спровокував справжню кризу в іспанському футболі.

У ФІФА заявили, що усувають Рубіалеса від "усієї футбольної діяльності на національному та міжнародному рівні" на 90 днів, поки триває дисциплінарний розгляд.

Поцілував переможницю. ФІФА усунула президента Іспанської футбольної федерації

Президент іспанської федерації футболу Луїс Рубіалес (фото: twitter.com)

При цьому, за словами Рубіалеса, цей поцілунок стався за взаємною згодою. Також він зазначив, що відмовляється піти у відставку через інцидент, незважаючи на жорстку критику з боку самої Дженні Ермосо, а також учасниць команди та уряду Іспанії.

Ермосо заявила, що поцілунок був небажаним, і що вона та вся команда, яка виграла чемпіонат світу, відмовилися грати, поки Рубіалес залишається президентом.

Спортсменка у своєму акаунті в X (Twitter) написала, що інцидент з поцілунком їй не сподобався, і вона "відчувала себе вразливою та жертвою імпульсивного сексистського недоречного вчинку без будь-якої згоди з мого боку".

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) підтримала Рубіалеса, погрожуючи судовим позовом проти Ермосо та інших.

ФІФА також заборонила Рубіалесу та іспанській федерації футболу зв'язуватися з Ермосо, щоб захистити її "основні права".

Після повідомлення про рішення ФІФА RFEF призначив тимчасового президента і заявив, що Рубіалес наполягає на своїй невинності.

"Рубіалес заявив, що захищатиме себе перед відповідними відомствами та повністю довіряє роботі ФІФА, і повторює, що таким чином він матиме можливість розпочати свій захист, щоб правда перемогла і була показана його повна невинність", - йдеться у повідомленні федерації.

Раніше повідомлялося, що на вирішальному матчі чемпіонату світу 2023 року між збірними Іспанії та Англії невідомий чоловік забігом на полі виявив солідарність з Україною, яка захищає власний суверенітет у війні з РФ.

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