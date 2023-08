Поцеловал победительницу. ФИФА отстранила президента Испанской футбольной федерации

Скандальный поцелуй Рубиалеса с футболисткой после исторической победы женской сборной спровоцировал настоящий кризис в испанском футболе.

В ФИФА заявили, что отстраняют Рубиалеса от "всей футбольной деятельности на национальном и международном уровне" на 90 дней, пока продолжается дисциплинарное разбирательство.

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес (фото: twitter.com)

При этом по словам Рубиалеса, этот поцелуй произошел по обоюдному согласию. Также он отметил, что отказывается уйти в отставку из-за инцидента, несмотря на жесткую критику со стороны самой Дженни Эрмосо, а также участниц команды, и правительства Испании.

Эрмосо заявила, что поцелуй был нежелательным, и что она и вся команда, выигравшая чемпионат мира, отказались играть, пока Рубиалес остается президентом.

Спортсменка в своем аккаунте в X (Twitter) написала, что инцидент с поцелуем ей не понравился, и она "чувствовала себя уязвимым и жертвой импульсивного сексистского неуместного поступка без какого-либо согласия с моей стороны".

При этом Королевская федерация футбола Испании (RFEF) поддержала Рубиалеса, угрожая судебным иском против Эрмосо и других.

FIFA suspended the president of the Spanish Federation Luis Rubiales for 90 DAYS - all because he kissed a football player without her consent#Rubiales #FIFA #FIFAWomensWorldCup2023 #FIFAWomensWorldCup #FIFAWWC #RubialesOut pic.twitter.com/VPhm2aHNxj