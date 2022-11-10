Поцілили в хлібозавод. Російські окупанти обстріляли Миколаїв, є поранений

У середу, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерча". Одну людину поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення за добу про обстріли регіону від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вчора, 9 листопада, близько 08:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто", - розповів він.
За словами очільника регіону, осколкові поранення отримала одна людина.
"Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - додав Кім.
Нагадаємо, 9 листопада вранці мешканці Миколаєва повідомили про гучні вибухи, після яких у місті оголосили повітряну тривогу.
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