Потрійний удар по Чернігову: зросла кількість постраждалих
У Чернігові збільшилася кількість постраждалих внаслідок масованої атаки 3 січня. Постраждали шестеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в ефірі телемарафону.
"На сьогодні на ранок уже зафіксовано шестеро поранених. П'ять з них - легкі, їм надана медична допомога по місцю. Один перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості", - сказав він.
Чаус також наголосив, що внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік. За словами голови Чернігівської ОВА, чоловік був освітянином, кандидатом педагогічних наук.
У мережі повідомляють, що внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова 3 січня загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.
У своєму Telegram-каналі Чаус також повідомив, що вночі у Корюківському районі Чернігівської області було влучання дрона, у чотирьох будинках пошкоджені вікна.
Під ранок був зафіксований удар дрона у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду.
Потрійний удар по Чернігову
Російські окупанти у п'ятницю, 3 січня, завдали потрійного удару по Чернігову. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М".
За даними ОВА, внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків.
Повідомлялося про п'ятьох постраждалих та одного загиблого внаслідок потрійного удару по Чернігову.
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