"Треба збільшити військову підтримку". Рютте зробив заяву про мир в Україні

За його словами, Росія прискорює кампанію з дестабілізації за допомогою атак на інтернет-кабелі, замахів на вбивство та актів саботажу проти країн НАТО. "Ми не перебуваємо у стані війни (з Росією, - ред.), але також не перебуваємо у стані миру", - заявив він.

Він також заявив, що стурбований ситуацією з безпекою в Європі. За його словами, Євросоюз має посилити оборонну промисловість, а НАТО - уникати бар'єрів між союзниками.

Рютте наголосив, що майбутнє європейської та глобальної безпеки "залежить від результату війни в Україні", і закликав європейських союзників по НАТО збільшити військову підтримку Києву.

"Я не знаю, як і коли закінчиться війна. Але я знаю, що мир не буде тривалим, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не буде тривалим, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і режим у Тегерані почуватимуться сильнішими", - зазначив генсек НАТО.

Крім того, Рютте анонсував перший саміт країн-союзників НАТО регіону Балтійського моря, який має відбутися в столиці Фінляндії - Гельсінкі.