Потрібно збалансувати акцизні ставки на пальне, щоб уникнути перекосів у бік імпорту та "тіні", - експерт

Він зауважив: рішення Кабміну щодо підвищення акцизів було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації.

"У будь-якому разі цих рекомендацій ніхто не дотримувався. Її просто бездумно взяли і поклали, хоча ситуація абсурдна. Акциз - це податок, яким держава стимулює або, навпаки, придавлює споживання якихось товарів. Це податок на споживача. А там конфігурація виглядає таким чином, що на бензин найвищий акциз, трошки нижчий на дизель, і геть малий на скраплений газ. Так ми можемо спровокувати розбалансування ринку, зниження споживання бензину та підвищення споживання скрапленого газу - по якому ми в набагато більшому ступені залежимо від імпорту", - наголосив Куюн.

Він також повідомив, що профільна асоціація нафтотрейдерів та Міністерство енергетики мають свої пропозиції щодо підвищення акцизів, і вона передбачає вирівнювання акцизів, та підвищення ставок для скрапленого газу.

"Якщо зблизити акцизи бензину і скрапленого газу, то надходження будуть навіть більшими! Але буде правильна, здорова структура споживання, не перекошена, як вона у нас може стати. Вона, в принципі, і зараз вона трохи перекошена - тому що виробники не можуть не виробляти бензин, а він нікому, виходить, не потрібний. А потім ми маємо дефіцит, і в результаті імпортуємо потім все, що недовиробили", - резюмував Куюн.

Як відомо, Кабмін планує підвищити акцизи на бензин та дизель. Якщо рішення буде ухвалено, це призведе до підвищення акцизу з 213 до 243 євро/тонна за бензин, та зі 140 до 177 євро/тонна за дизель вже до кінця цього року. До 2028 року, як очікується, податок складе вже 360 та 330 євро відповідно.

Водночас вартість скрапленого газу лишиться пільговою: зараз вона становить 52 євро, а до 2028 року вона збільшиться всього до 70 євро.