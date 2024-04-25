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Нужно сбалансировать акцизные ставки на горючее, чтобы избежать перекосов в сторону импорта и "тени", - эксперт

Фото: нужно сбалансировать акцизные ставки на топливо во избежание перекосов в сторону импорта и "тени" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Повышение акцизов на бензин и дизтопливо, инициированное Кабмином, приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и зависимости от импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

Он отметил, что решение Кабмина о повышении акцизов было взято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации.

"В любом случае эти рекомендации никто не соблюдал. Ее просто бездумно взяли и уложили, хотя ситуация абсурдна. Акциз - это налог, которым правительство провоцирует либо, напротив, придавливает потребление каких-либо продуктов. Это налог на потребителя. А там конфигурация выглядит таким образом, что на бензин самый высокий акциз, чуть ниже дизель, и совсем малый на сжиженный газ. Так мы можем спровоцировать разбалансирование рынка, снижение потребления бензина и повышение потребления сжиженного газа - по которому мы в гораздо большей степени зависим от импорта", - отметил Куюн.

Он также сообщил, что профильная ассоциация нефтетрейдеров и Министерство энергетики имеют свои предложения по повышению акцизов, и она предусматривает выравнивание акцизов и повышение ставок для сжиженного газа.

"Если сблизить акцизы бензина и сжиженного газа, то поступления будут даже больше! Но будет правильная, здоровая структура потребления, не перекошена, как она у нас может стать. Она, в принципе, и сейчас она немного перекошена - потому что производители не могут не производить бензин, а он никому, значит, не нужен. А потом у нас есть дефицит, и в результате импортируем потом все, что недовыработали", - резюмировал Куюн.

Как известно, Кабмин планирует повысить акцизы на бензин и дизель. Если решение будет принято, это приведет к повышению акциза с 213 до 243 евро/тонна за бензин и со 140 до 177 евро/тонна за дизель уже до конца этого года. К 2028 году, как ожидается, налог составит 360 и 330 евро соответственно.

В то же время, стоимость сжиженного газа останется льготной: сейчас она составляет 52 евро, а к 2028 году она увеличится всего до 70 евро.

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