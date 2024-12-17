"Потрібно терміново посилити Україну". Зеленський розкрив плани на візит до Брюсселя

Журналіст запитала в Зеленського, чи обговорюватиметься питання відправки миротворців в Україну під час його зустрічі з європейськими лідерами в Брюсселі.

"Загалом, насамперед, усі, хто там буде, мають право порушувати те чи інше питання. Головне, що нам потрібно зараз терміново посилити Україну і на полі бою, і політично, і геополітично. Як нам мати однаковий погляд на це посилення з усіма лідерами, насамперед Європи", - відповів він.

За словами президента, важливо, щоб нова команда Дональда Трампа чула, що всі в Європі об'єднані в прагненні до справедливого миру і результатів. І такі результати потрібні наступного року.

"І тому питання може бути не тільки про контингент, також будуть питання, які Україна повинна знати. Це наші далекобійні можливості, максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва, наших сил, щоб підтримати Збройні сили", - уточнив Зеленський.