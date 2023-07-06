Потрібно сказати, що Україна буде в НАТО, і Путін буде шукати домовленостей з Заходом, - Зеленський

За його словами, сьогодні Путін втрачає впевненість його близького кола в ньому. Ця впевненість будувалась на тому, що Путін залякував весь світ, різними видами погроз і контролем багатьох держав і контролем політиків в багатьох державах, включаючи Україну, Білорусь, Казахстан, Молдову. "Впливаючи на європейських лідерів, на багатьох, він це контролював", - додав він.

Зеленський констатував: сьогодні Україна показує, що Путін не контролює. "Його контролю нуль, тому і почалось повномасштабне вторгнення. Далі Європа більше і більше відмовляється від цих контролів. Залишаються деякі моменти, де політика Путіна підтримується в деяких державах, але її все менше і менше", - сказав президент.

"І найголовніше я вважаю, сьогодні це НАТО. Потрібно чітко сказати, що Україна буде в НАТО. Я вважаю, що після цього його оточення, яке вірило в те, що Путін сказав - ми ніколи не дамо Україні бути в альянсі і в Європі, всі ці люди, які навколо нього вони посипляться. Дуже важливо - Путін на самоті буде ще слабкішим", - вважає Зеленський.

Він зазначив, досі залишаються побоювання, що він буде комусь погрожувати. "Не треба боятись. Путін слабкий буде шукати можливості домовлятися з західним світом", - додав український президент.

Втрата Путіним контролю

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція президента Володимира Путіна на бунт ватажка найманців "Вагнера" Євгена Пригожина була "слабкою", і що він втрачає контроль над власним народом.

Бійці "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним лідером Росії в останній день 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.