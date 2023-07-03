Половина РФ за Пригожина. Зеленський заявив, що Путін не контролює ситуацію у регіонах

Реакція президента РФ Володимира Путіна на бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина була "слабкою", і він втрачає контроль над власним народом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю CNN .

"Ми бачимо реакцію Путіна. Це слабко. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування Вагнера вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах", - сказав він

Зеленський зазначив, що звіти української розвідки показують, що Кремль вимірює підтримку ватажка російських найманців Пригожина. За даними президента, половина Росії підтримує Пригожина та заколот "вагнерівців".

"Вся та вертикаль влади, яку він мав, просто руйнується", - констатував президент.

Бунт Пригожина

Переворот засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина стався 24 червня. Приводом для цього став дозрілий конфлікт міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ватажка "вагнерівців". До кінця дня стало відомо, що Пригожин різко скасував свій "похід на Москву", до якої залишалося 200 км. Піти на такий крок його переконав голова білоруського режиму Олександр Лукашенко. 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин поїде до Білорусі. У цьому випадку проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту у Росії. Так і сталося - справу проти Пригожина закрили, а його літаки один за одним здійснили посадку на одному з військових аеродромів у Білорусі декількома днями пізніше.

Про підсумки та наслідки бунту, чому Пригожин не дійшов до Москви і про те, хто ще міг стояти за заколотом - читайте в матеріалі РБК-Україна.