"Потрібно рятувати країну". Трамп хоче бачити ще більш агресивного Маска

Агентство зазначає, що заклик був зроблений незважаючи на обурення в Штатах з приводу звільнень і значного скорочення витрат.

"Ілон відмінно справляється, але я б хотів, щоб він став більш агресивним. Пам'ятайте, нас потрібно врятувати країну, але в кінцевому підсумку зробити її більш великою, ніж будь-коли раніше. MAGA!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Агентство зазначає, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолює Ілон Маск, - це структурам створена Трампом. Вона охопила всі федеральні урядові установи, звільнивши десятки тисяч федеральних державних службовців. Починаючи від науковців і до доглядачів парків, здебільшого тих, хто перебував на випробувальному терміні.