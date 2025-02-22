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"Потрібно рятувати країну". Трамп хоче бачити ще більш агресивного Маска

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 22 лютого, президент США Дональд Трамп звернувся до мільярдера Ілона Маска. Він закликав його бути більш агресивним у своїх умовах щодо скорочення федерального уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що заклик був зроблений незважаючи на обурення в Штатах з приводу звільнень і значного скорочення витрат.

"Ілон відмінно справляється, але я б хотів, щоб він став більш агресивним. Пам'ятайте, нас потрібно врятувати країну, але в кінцевому підсумку зробити її більш великою, ніж будь-коли раніше. MAGA!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Агентство зазначає, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолює Ілон Маск, - це структурам створена Трампом. Вона охопила всі федеральні урядові установи, звільнивши десятки тисяч федеральних державних службовців. Починаючи від науковців і до доглядачів парків, здебільшого тих, хто перебував на випробувальному терміні.

 

Нагадаємо, що Пентагон оголосив сьогодні про скорочення 5400 робочих місць у рамках ініціативи Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили. За даними Reuters, скорочення, які мають відбутися наступного тижня, є невеликою частиною від 50 тисяч втрачених робочих місць у Міноборони США.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск