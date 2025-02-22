"Нужно спасать страну". Трамп хочет видеть еще более агрессивного Маска

Агентство отмечает, что призыв был сделан несмотря на возмущения в Штатах по поводу увольнений и значительного сокращения расходов.

"Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он стал более агрессивным. Помните, нас нужно спасти страну, но в конечном итоге сделать ее более великой, чем когда-либо прежде. MAGA!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Агентство отмечает, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Маск - это структурам созданная Трампом. Она охватила все федеральные правительственные учреждения, уволив десятки тысяч федеральных государственных служащих. Начиная от ученых и до смотрителей парков, в основном тех, кто находился на испытательном сроке.