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Потрібно поширити ЄС на Україну, - президент Естонії

Естонія, Субота 07 жовтня 2023 21:05
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Потрібно поширити ЄС на Україну, - президент Естонії Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Естонії Алар Каріс на зустрічі президентів групи Аррайолуш у Португалії заявив, що розширення Європейського союзу стало історією успіху, яку необхідно поширити й на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

За словами Каріса, Україна довела, що може реформувати країну навіть під час війни, тому необхідно зробити все, щоб допомогти Україні як у вступі до ЄС, так і в перемозі у війні.

"Ми всі разом повинні продовжувати допомагати Україні доти, доки це необхідно", - заявив Каріс.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього наша країна має виконати низку умов, які необхідні для членства.

Один з етапів на шляху до ЄС - початок переговорів про вступ. Наша країна поставила за мету запустити їх до кінця 2023 року. Для цього необхідно, щоб відповідну пропозицію підтримали лідери всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляло раніше видання Politico, переговори про вступ України в ЄС мають розпочатися до грудня. Про це журналістам розповіли неназвані дипломати.

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