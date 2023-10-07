Нужно распространить ЕС на Украину, - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис на встрече президентов группы Аррайолуш в Португалии заявил, что расширение Европейского союза стало историей успеха, которую необходимо распространить и на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

По словам Кариса, Украина доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы помочь Украине как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.

"Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", - заявил Карис.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого наша страна должна выполнить ряд условий, необходимых для членства.

Один из этапов на пути в ЕС - начало переговоров о вступлении. Наша страна задалась целью запустить их до конца 2023 года. Для этого необходимо, чтобы соответствующее предложение было поддержано лидерами всех 27 стран-членов Евросоюза.

Как сообщало ранее издание Politico, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до декабря. Об этом журналистам рассказали неназванные дипломаты.

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