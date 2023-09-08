Потрібно перезавантажити систему безпеки в Чорному морі, - експерт

Експерт називає декілька факторів, які допоможуть це зробити: консенсус світового співтовариства, міжнародний контроль та власний флот.

"Нам потрібно вже зараз говорити про те, що має бути міжнародний контроль за судноплавством у Чорному морі, має бути система забезпечення безпеки. Чи це буде НАТО, чи це буде якийсь спільний флот, чи це будуть якісь інші дії - це вже деталі, які потрібно обговорювати. Але їх потрібно обговорювати прямо зараз. І взагалі потрібно перезавантажити систему безпеки в Чорному морі, тому що діюча система просто не діє", - заявив Вовк.

Україна своїми рішучими діями у Чорному морі показала Росії, що односторонній тиск вже неможливий.

"Якщо вона якимось чином буде здійснювати незаконний вплив на судноплавство України, вона отримає таку ж відповідь від наших Збройних Сил. Україна - морська держава, і це морська держава не на словах, а на діях", - додав експерт.

За його словами, ані Румунії, Ані Болгарії, ані Туреччині, ані іншим країнам чорноморського регіону невигідне панування росії.

"Їм не потрібна ситуація, коли росія своїми односторонніми діями буде вирішувати, хто і як буде плавати в Чорному морі. Є ціла система міжнародних органів, які здійснюють контроль за цивільним судноплавством. Це ІМО, міжнародна асоціація, яка безпосередньо впливає на цей ринок. Це і цілий ряд інших органів. Вони мають здійснювати контроль", - сказав Вовк.

Нагадаємо, зернова угода завершилась 17 липня, що дозволило Збройним силам України вдало вдарити по російських кораблях та Кримському мосту.

Протягом серпня з портів Великої Одеси вийшли вже 4 судна з неаграрною продукцією через тимчасовий коридор, створений ЗСУ та Міністерством інфраструктури.