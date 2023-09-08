Необходимо перезагрузить систему безопасности в Черном море, - эксперт

Эксперт называет несколько факторов, которые помогут сделать это: консенсус мирового сообщества, международный контроль и собственный флот.

"Нам нужно уже сейчас говорить о том, что должен быть международный контроль за судоходством в Черном море, должна быть система обеспечения безопасности. Это будет НАТО или это будет какой-то общий флот или это будут какие-то другие действия - это уже детали, которые нужно обсуждать. Но их нужно обсуждать прямо сейчас. И вообще нужно перезагрузить систему безопасности в Черном море, потому что действующая система просто бездействует", - заявил Вовк.

Украина своими решительными действиями в Черном море показала России, что одностороннее давление уже невозможно.

"Если она каким-то образом будет оказывать незаконное влияние на судоходство Украины, она получит такой же ответ от наших Вооруженных Сил. Украина – морское государство, и это морское государство не на словах, а на действиях", – добавил эксперт.

По его словам, ни Румынии, ни Болгарии, ни Турции, ни другим странам черноморского региона невыгодно господство россии.

"Им не нужна ситуация, когда россия своими односторонними действиями будет решать, кто и как будет плавать в Черном море. Есть целая система международных органов, осуществляющих контроль за гражданским судоходством. Это ИМО, международная ассоциация, непосредственно влияющая на этот рынок. Это и ряд других органов. Они должны осуществлять контроль", - сказал Вовк.

Напомним, зерновое соглашение завершилось 17 июля, что позволило Вооруженным силам Украины удачно ударить по российским кораблям и Крымскому мосту.

В августе из портов Большой Одессы вышли уже 4 судна с неаграрной продукцией через временный коридор, созданный ВСУ и Министерством инфраструктуры.