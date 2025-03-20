Потрібно допомогти Україні стати членом ЄС найпізніше до 2030 року, - прем'єр Фінляндії

Він наголосив, що Росія є і буде постійною загрозою для ЄС і Європи. Тому метою для Європи має бути створення "європейського стовпа НАТО якомога сильнішим і менш залежним від інших".

"Це дуже амбітна мета, але ми повинні почати прямо зараз", - підкреслив Орпо.

Прем'єр Фінляндії, який вчора, 19 березня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським також наголосив, що українці "дійсно хочуть бути членом ЄС, вони хочуть бути одним з нас".

"Саме тому ми повинні допомогти їм, підтримати їх на шляху до членства якнайшвидше, найпізніше до 2030 року", - заявив прем'єр.