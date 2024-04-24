Потрібно активізувати перемовини з ЄС і домогтися посилення санкцій проти металопродукції з РФ, - експерт

Від послаблення санкцій постраждали європейські металурги та спотворилась конкуренція, натомість РФ отримала право заробляти мільярди на війну. Зараз йде обговорення чергового пакету санкцій, і Україні потрібно активізувати свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"На послабленні санкцій наполягли дві країни, Чехія та Бельгія, в яких знаходяться виробничі активи НЛМК - Новоліпецького металургійного комбінату. При цьому я дуже сумніваюся, що та ж Чехія чи Бельгія, не кажучи вже про інші країни, виграють від такого рішення. Але Російська Федерація накачувала останні десятиліття величезні кошти на лобіювання своїх інтересів у Євросоюзі", - зауважив Каленков.

За його словами, завдяки цьому лоббі РФ домоглася рішення про відстрочку запровадження обмеження на російський сляб ще на чотири роки, до 2028 року.

"Це підтримка НЛМК, ексклюзивного постачальника низки сталей у оборонну промисловість РФ. І це рішення, яке б'є в тому числі по сумлінним металургам ЄС. Це помилка з боку Єврокомісії, і ми сподіваємося, що до цього питання Єврокомісія повернеться найближчим часом", - наголосив експерт.

Він нагадав, що Україна має зараз активізувати свою позицію, та домогтися відновлення санкцій проти російських металургійних олігархів.

"Зараз розглядається черговий пакет санкцій, і можна переглянути попередні рішення. Тому всій вертикалі України, всім відомствам, які задіяні, потрібно активізувати роботу. Показати, по-перше, що посилення санкцій вдарить по економіці Росії, і що це допоможе європейській металургії. За посилення санкцій виступає і Асоціація металургів ЄС. Але потрібна і активна позиція наших чиновників", - переконаний Каленков.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала це рішення.