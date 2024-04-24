Нужно активизировать переговоры с ЕС и добиться ужесточения санкций против металлопродукции с РФ, - эксперт

От ослабления санкций пострадали европейские металлурги и исказилась конкуренция, а РФ получила право зарабатывать миллиарды на войну. Сейчас идет обсуждение очередного пакета санкций, и Украине нужно активизировать свою позицию.

"На ослаблении санкций настояли две страны, Чехия и Бельгия, в которых находятся производственные активы НЛМК - Новолипецкого металлургического комбината. При этом я очень сомневаюсь, что та же Чехия или Бельгия, не говоря уже о других странах, выиграют от такого решения. Но Российский Федерация накачивала в последние десятилетия огромные средства на лоббирование своих интересов в Евросоюзе", - отметил Каленков.

По его словам, благодаря этому лобби РФ добилась решения об отсрочке введения ограничения на российский сляб еще на четыре года до 2028 года.

"Это поддержка НЛМК, эксклюзивного поставщика ряда сталей в оборонную промышленность РФ. И это решение, бьющее в том числе по добросовестным металлургам ЕС. Это ошибка со стороны Еврокомиссии, и мы надеемся, что к этому вопросу Еврокомиссия вернется в ближайшее время", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Украина должна сейчас активизировать свою позицию и добиться возобновления санкций против российских металлургических олигархов.

"Сейчас рассматривается очередной пакет санкций, и можно пересмотреть предыдущие решения. Поэтому всей вертикали Украины, всем задействованным ведомствам нужно активизировать работу. Показать, во-первых, что усиление санкций ударит по экономике России, и что это поможет европейской металлургии. Ужесточение санкций выступает и Ассоциация металлургов ЕС.

Напомним, в декабре ЕС ввел уже 12 пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) раскритиковала это решение.