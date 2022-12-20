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Потрібні "цепні пси" в Москві. Росгвардію частково виведуть з фронту

Фото: Росгвардию частно выведут из фронта в 2023 году (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Підрозділи Росгвардії, які перебуватимуть в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року планують відвести у регіони РФ, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідувальну OSINT-спільноту InformNapalm.

Як вважають в спільноті, Кремлю потрібні "цепні пси" в самій Москві та в регіонах, щоб вгамовувати хоч і слабкі, але неприємні прояви невдоволень військовозобов'язаних.

"В авангарді пресингу мобілізованих будуть виступати Tik Tok підрозділи Кадирова, бо саме бородатих кадирівців дуже бояться росіяни, а їх ефективність на фронті була практично нульовою. Проти українських HIMARS та артилерії борода і кавказький гонор не працює", - стверджують активісти.

Як повідомлялось, у федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.

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