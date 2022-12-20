Нужны "цепные псы" в Москве. Росгвардию частично выведут с фронта

Подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведывательное OSINT-сообщество InformNapalm.
Как считают в сообществе, Кремлю нужны "цепные псы" в самой Москве и в регионах, чтобы унимать хоть и слабые, но неприятные проявления недовольств военнообязанных.
"В авангарде прессинга мобилизованных будут выступать Tik Tok подразделения Кадырова, потому что именно бородатых кадыровцев очень боятся россияне, а их эффективность на фронте была практически нулевой. Против украинских HIMARS и артиллерии борода и кавказская честь не работает", - утверждают активисты.
Как сообщалось, в федеральной службе войск Росгвардии произошли кадровые изменения из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины.
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