Нужны "цепные псы" в Москве. Росгвардию частично выведут с фронта

Подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведывательное OSINT-сообщество InformNapalm.

Как считают в сообществе, Кремлю нужны "цепные псы" в самой Москве и в регионах, чтобы унимать хоть и слабые, но неприятные проявления недовольств военнообязанных.

"В авангарде прессинга мобилизованных будут выступать Tik Tok подразделения Кадырова, потому что именно бородатых кадыровцев очень боятся россияне, а их эффективность на фронте была практически нулевой. Против украинских HIMARS и артиллерии борода и кавказская честь не работает", - утверждают активисты.